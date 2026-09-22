Şanlıurfa Haliliye ve Akçakale'de jandarma 2 firari hükümlüyü yakaladı

Şanlıurfa Haliliye ve Akçakale'de jandarma 2 firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ve Akçakale ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ve Akçakale ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. ile hakkında "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.