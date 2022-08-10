Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da pamuk tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin pamuk tarlasına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin pamuk tarlasına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Abdi E'nin kullandığı 34 PB 0304 otomobil Gölcük Mahallesi'nde pamuk tarlasına devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Hilal, Zeynep, Salih, Emine E. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Mehmet Emin Ergüvan Şanlıurfa Güncel Haberler

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