Şanlıurfa Eyyübiye'de yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Eyyübiye'de yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Besi OSB'de bir çiftlikte elektrik hattı montajı yapan işçi, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirledi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik hattı montajı sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesindeki Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir çiftlikte elektrik hattı montajı yapan Ahmet Çakallı (57), çalışma sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çakallı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakallı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.