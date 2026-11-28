Şanlıurfa Eyyübiye'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheliye adli işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 3 tabanca, 1 av tüfeği, 250 mermi, 850 gümrük kaçağı sigara, 32 kilogram nargile tütünü, 8 telefon ve 63 kilogram çay ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik ilçede çalışma yapıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 3 şarjör, 250 mermi ile gümrük kaçağı 850 sigara, 32 kilogram nargile tütünü, 8 telefon ve 63 kilogram çay ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA