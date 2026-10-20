Şanlıurfa Eyyübiye'de iki kadına otomobil çarptı, biri öldü, biri yaralandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı iki kadından biri öldü, biri yaralandı.

A.S. yönetimindeki 63 ANC 246 plakalı otomobil, Buhara Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Canan (25) ve Kısmet Sefer'e (26) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan kadınlardan Kısmet Sefer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA