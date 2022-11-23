Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı var Güncel Haberler Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun 64. kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nun 64. kilometresinde meydana geldi. Patlayan lastiğini tamir için duran, sürücüsü belirlenemeyen 33 EBS 02 plakalı tır ile ona yardım etmek için duran 33 AJ 738 plakalı tıra; Y.Y. yönetimindeki 27 AJE 484 plakalı tır çarptı. Kaza sonucunda Sabri Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Y.Y., A.Ö. ve E.E., sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler

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