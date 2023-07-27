Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye yolcu otobüsü çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e (52) yolcu otobüsü çarptı. Demir hayatını kaybetti, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Hamurkesen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsü öğrenilemeyen 65 BJ 324 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Demir, ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Reşit Demir'in cenazesi morga kaldırılırken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.