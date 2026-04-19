Haberler

Şanlıurfa'da evinde uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uzun namlulu silah ve mühimmat bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yasa dışı silahlanmaya karşı yaptıkları çalışmada birçok silah ve mühimmat ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 piyade tüfeği şarjörü, 8 tabanca şarjörü ve farklı ebatlarda 823 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

