Şanlıurfa'da vefat eden polis memuru Mete Kurt, Alaçam'da toprağa verildi

Görev yaptığı Şanlıurfa'da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mete Kurt, Alaçam ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Görev yaptığı Şanlıurfa'da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mete Kurt, Alaçam ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kurt'un (30), Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından, memleketi Samsun'un Alaçam ilçesi Aşağı Soğukçam Mahallesi'ne getirildi.

Mahallede kılınan cenaze namazının ardından Kurt, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Kurt'un yakınları ile Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Nihat Bahçekapılı, Alaçam İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin ve mesai arkadaşları katıldı.