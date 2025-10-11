Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 670 gram esrar, 70 gram kenevir tohumu, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 670 gram esrar, 70 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 200 uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan şeffaf poşet, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
