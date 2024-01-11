Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli E.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.