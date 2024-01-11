Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli E.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title