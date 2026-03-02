Haberler

Hafriyat kamyonuyla çarpışıp kanala uçan otomobilin sürücüsü öldü

Hafriyat kamyonuyla çarpışıp kanala uçan otomobilin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Telli hayatını kaybetti. Kaza, yol genişletme çalışması sırasında Sultantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

ŞANLIURFA'da hafriyat kamyonuyla çarpışıp boş sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Ali Telli (58) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sultantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yol genişletme çalışmasının yapıldığı bölgede hafriyat malzemesi taşıyan Mehmet Fatih Türkmen'in kullandığı 63 AGG 429 plakalı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon ile Ali Telli'nin kullandığı 34 CJG 427 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil sulama kanalına uçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Telli, araçtan güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ali Telli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Telli'nin emekli askeri personel olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

İranlı profesörden Trump'a tokat gibi Epstein göndermesi
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar

Türkiye'ye kaçan yıldız isimden bomba karar
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti

İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır