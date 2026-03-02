Hafriyat kamyonuyla çarpışıp kanala uçan otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'da hafriyat kamyonuyla çarpışıp boş sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Ali Telli (58) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sultantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yol genişletme çalışmasının yapıldığı bölgede hafriyat malzemesi taşıyan Mehmet Fatih Türkmen'in kullandığı 63 AGG 429 plakalı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon ile Ali Telli'nin kullandığı 34 CJG 427 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil sulama kanalına uçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Telli, araçtan güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ali Telli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Telli'nin emekli askeri personel olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı