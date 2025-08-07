Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sırrın Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
