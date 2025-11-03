Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa-Mardin karayolunda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

ŞANLIURFA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Uncuoğlu (25) ile arkasında bulunan Hasan Kayar (24) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen A.A. yönetimindeki 63 DUS 537 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Uncuoğlu idaresindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Uncuoğlu ile arkasında yolcu olarak bulunan Hasan Kayar yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri kazada yaralanan Mustafa Uncuoğlu ile Hasan Kayar'ı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.