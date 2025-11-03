Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Hayatını Kaybetti

1) ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

ŞANLIURFA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Uncuoğlu (25) ile arkasında bulunan Hasan Kayar (24) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen A.A. yönetimindeki 63 DUS 537 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Uncuoğlu idaresindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Uncuoğlu ile arkasında yolcu olarak bulunan Hasan Kayar yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri kazada yaralanan Mustafa Uncuoğlu ile Hasan Kayar'ı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.