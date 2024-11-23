Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Tarık Kızılay yönetimindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Kabahaydar kavşağında, İbrahim Halil Altun idaresindeki 63 AAE 452 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü polis 7 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, yaşamını yitirdi.