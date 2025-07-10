Şanlıurfa'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Payamlı Mahallesi'nde bir tırın çarptığı yaya İsmail Çevik, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çevik'in hayatını kaybettiğini doğruladı.
Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
H.O. idaresindeki 80 HB 245 plakalı tır, Şanlıurfa-Suruç kara yolu kırsal Payamlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Çevik'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel