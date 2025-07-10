Şanlıurfa'da TIR'ın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolun karşısına geçen İsmail Çevik adlı 18 yaşındaki genç, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı ve TIR sürücüsü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yolun karşısına geçen TIR'ın çarptığı İsmail Çevik (18), hayatını kaybetti. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Suruç'a bağlı Payamlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suruç yönüne giden Haşim Oğlak (44) yönetimindeki 80 HB 245 plakalı TIR, aniden yola çıktığı öne sürülen İsmail Çevik'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İsmail Çevik'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Bir zamanlar boğazın simge mekanlarıydı! Şimdi tek tek yıkılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.