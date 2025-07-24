Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi

Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
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Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlar çeşitli yerlerde serinlemeye çalışıyor. Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlar ve parklar tercih ediliyor.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak, kimilerinin ise havuzlarda serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında da sakinliğin olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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