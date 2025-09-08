Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Mehmet Demir (26) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 43 ABS 091 plakalı minibüs, kırsal Ovacık Mahallesi yakınlarında Hüseyin Kiraz (49) yönetimindeki 27 AK 013 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 11'i kadın 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.