Şanlıurfa'da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 kitabe, 4 heykel, tablo ve koruma kabı ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 4 heykel, 11 kitabe, tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, çuval ve poşete gizlenmiş eserlerin çıkartılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
