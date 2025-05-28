Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürüyor. Dalgıç polisler ve arama kurtarma ekipleri, kaybolan çocuğu bulmak için geniş bir alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), önceki gün sulama kanalına girmesinin ardından gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Geniş bir alanda süren çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri görev alıyor.

Kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında önceki gün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali akıntıya kapılmış, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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