Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Kişinin Cesedine Ulaşıldı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ve 25 yaşındaki Abdullah Ömsal'ın cesetlerine ulaşıldı. Arama çalışmaları sonucunda, Bünyamin Çiçek'in cesedi kaybolduğu yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan ikinci kişinin de cesedine ulaşıldı.

Şeyhçoban Mahallesi civarında 14 Haziran'da sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) akıntıya kapıldı. Ekipler, dün Abdullah Ömsal'ın cesedine ulaşmasının ardından Bünyamin Çiçek'i arama faaliyetlerine devam etti.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Bünyamin Çiçek'in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında buldu.

Çiçek'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Şeyhçoban Mahallesi civarında 14 Haziran'da sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) akıntıya kapılmış, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, ŞUAK ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalarda dün Abdullah Ömsal'ın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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