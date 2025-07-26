Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Kapılan Kişi Kayboldu

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Kapılan Kişi Kayboldu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 37 yaşındaki Mehmet Fatih Yıldız akıntıya kapıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akıntıya kapılan kişi kayboldu.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında sulama kanalına giren Mehmet Fatih Yıldız (37), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre su yüzeyinde arama yapan ekipler, Yıldız'a ulaşamadı.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarına kadar ara verdi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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