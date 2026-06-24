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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş içecekler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş içecekler imha edildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri, bir toptancıda son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş yaklaşık bir kamyon içeceğe el koyarak imha etti. Halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş içecekler imha edildi.

Eyyübiye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, bir gıda toptancısının açık alanda depoladığı yaklaşık bir kamyon içeceğin son tüketim tarihinin geçtiği ve bozulduğu belirlendi.

Halk sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilen ürünlere imha edilmek üzere el koyan ekipler, sorumlular hakkında yasal işlem başlattı.

Ekipler tarafından imha edilen içecekler nedeniyle işletme hakkında da idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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