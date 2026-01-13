Haberler

Davulcu, düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaali Mahallesi'nde bir sokak düğününde havaya ateş açmak isteyen kişinin silahından çıkan kurşun, davulcunun koluna isabet etti. Yaralı davulcu hastaneye kaldırılırken, jandarma olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da sokak düğününde havaya ateş açmak isteyen kişinin silahından çıkan kurşun, davulcunun koluna isabet etti. Olay sırasında yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak düğününde havaya ateş açmak isteyen kişinin silahından çıkan kurşun, ismi öğrenilemeyen davulcunun koluna isabet etti. Yaralandığını fark eden davulcu, panik içinde davulu yere bırakıp çevredekilerden yardım istedi. Düğünde panik yaşandı, kolu kanlar içinde kalan davulcuya davetliler müdahale etti. Yaralı davulcu, daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar, düğündeki davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekipleri, davulcunun yaralanmasına neden olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

