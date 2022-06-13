ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. İpekyol Mahallesi 2338 sokakta kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Şahap ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Şahap, kurtarılamadı. Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Mehmet Şahap'ın bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine bulunduğu ve izinli olarak kentte bulunduğu öğrenildi. AA / Eşber Ayaydın - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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