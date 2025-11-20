Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Yeni Mahallesi Haleplibahçe Caddesi'ndeki iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda E.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.D. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel