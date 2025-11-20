Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Yeni Mahallesi Haleplibahçe Caddesi'ndeki iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda E.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.D. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.