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Şanlıurfa'da silah operasyonunda 25 tabanca ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da ruhsatsız silah bulunduran ve kullananlara yönelik operasyonda 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 25 tabanca, 60 silah, 19 tüfek ile 874 fişek ve 318 kartuş ele geçirilirken 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda 25 tabanca, 60 silah, 19 tüfek ile 874 fişek ve 318 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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