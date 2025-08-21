Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çeşitli ilçelerde gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda tüfek, mermi ve şarjör ele geçirdi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek, Ceylanpınar, Suruç ve Hilvan ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 8 tüfek ve 7 şarjör ile 157 mermi ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
