Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çeşitli ilçelerde gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda tüfek, mermi ve şarjör ele geçirdi.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek, Ceylanpınar, Suruç ve Hilvan ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 8 tüfek ve 7 şarjör ile 157 mermi ele geçirildi.
???????Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel