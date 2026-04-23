Şanlıurfa merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyonda 3 ilde gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Ekipler, silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirdi.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda Şanlıurfa, Gaziantep ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu silah ile pompalı tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
