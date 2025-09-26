Haberler

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Halfeti ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığına yönelik 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon yaptı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 uzun namlulu piyade tüfeği, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 560 uzun namlulu tüfek fişeği, 10 şarjör, silah dürbünü, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, kase, 4 bilezik parçası ve 49 sikke ile dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
