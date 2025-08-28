Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekoru: 49 Dereceyi Buldu

Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekoru: 49 Dereceyi Buldu
Şanlıurfa'da termometreler 49 dereeyi gösterirken, kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar serinlemek için parklara ve gölgelere yöneliyor.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
