Şanlıurfa'da Sıcaklık 47 Dereceyi Buldu

Şanlıurfa'da Sıcaklık 47 Dereceyi Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara yöneliyor.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 47 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Ali Yavuz, sıcak havadan dolayı evde kalamadığını belirterek, park ve ağaç gölgeliklerinde vakit geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
MEB, 81 ile genelge gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.