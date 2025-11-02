Haberler

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Kamyonun Dingili Koptu

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Kamyonun Dingili Koptu
Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir kamyonun dingilinin kopması sonucu trafikte panik anları yaşandı. Sürücüler durumu fark ederek hızlarını düşürdü ve olası kazayı engelledi.

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki bir kamyonun dingili koptu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Evren Sanayi Sitesi ile şehir merkezi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun dingili, kent girişine yakın bir noktada koptu. Yolda bir süre hızla ilerleyen tekerlekler, trafikteki diğer sürücülerin panik yaşamasına neden oldu. Durumu fark eden araç sürücüleri hızlarını düşürüp, olası kazanın önüne geçti. Kamyonun şoförü ise dingilin diğer araçlara çarpmaması için aracıyla yola set oluşturdu ve tekerin yönünü kontrol altına aldı. Bir süre bariyerlere sürtünerek ilerleyen tekerlek, yol kenarında durdu. Olay nedeniyle aksayan trafik, kısa süre sonra yeniden normale döndü.

Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



