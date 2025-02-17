Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi saldırısı şehitleri anıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete dualarla anıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, şehit İbrahim Kete için Karatepe Mahallesi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Çok sayıda vatandaşın da yer aldığı programda, dualar okundu, şehitler rahmetle yad edildi.

Daha sonra ilçe protokolüyle şehidin mezarını ziyaret eden Kaymakam Ülkü, aileye ziyarette bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Ahmet Oktay Günak için ise Viranşehir Adliyesi'ni ziyaret eden Ülkü, Başsavcı Vekili Abdullah Samet Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hüseyin Denizli ve adliye personeliyle bir araya gelerek taziye dileklerini iletti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.