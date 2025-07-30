Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolunu kaybeden otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Seyit Sinan Y. (22) yönetimindeki 38 HR 652 plakalı otomobil, kırsal Erkonağı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Eyyüp B. (17) ve Mehmet Y. (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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