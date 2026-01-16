Haberler

TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Güncelleme:
Şanlıurfa-Akçakale çevre yolu üzerindeki sıradan bir yürüyüş, yol kenarındaki bir kişinin, yola devrilen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtulmasıyla unutulmaz bir anıya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da yol kenarında yürüyen kişi, TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'daki saman balyaları, seyir sırasında yola devrildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi, balyaların altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförünün aldırmadan yola devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
