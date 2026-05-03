Haberler

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: 1 ölü, 40 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OKULLAR TATİL EDİLDİ, YARALI SAYISI 40'A YÜKSELDİŞanlıurfa'da akşam saatlerinde Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle yaralı sayısı 40'a yükseldi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, YARALI SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle yaralı sayısı 40'a yükseldi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Birecik'te meydana gelen ani ve şiddetli yağış ile fırtınanın çok sayıda ağacın devrilmesine, binaların çatıları başta olmak üzere ciddi hasarlara ve yer yer su baskınlarına neden olduğu belirtildi. Yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralılardan 7'sinin kent merkezindeki hastanelere sevk edildiği, 22 kişinin ise Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Viranşehir'de de benzer şekilde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 11 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın ilk anından itibaren ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimleri ve ilgili kurumların koordineli şekilde müdahale ettiği ve sahadaki çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

BİRECİK VE VİRANŞEHİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yaşanan olumsuz hava yüzünden hayatını kaybeden Nur Çakmak'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Ölen Çakmak'ın öğretmen adayı olduğu sınavlara hazırlandığı öğrenildi. Şanlıurfa Valiliğinden de hayatını kaybeden Çakmak için başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar temennisinde bulundu.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik derbisine çıktı! İşte sonuç
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 40 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

Sevgilisinin evinde korkunç manzarayla karşılaştılar