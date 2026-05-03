Haberler

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: 1 ölü, 28 yaralı

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: 1 ölü, 28 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GÜNEŞ PANELİ ARACA DEVRİLDİ Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde saat 16.50 sıralarında etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi.

GÜNEŞ PANELİ ARACA DEVRİLDİ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde saat 16.50 sıralarında etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hastanede de hasar meydana gelirken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 28 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Şıldak, hastanede tedavi gören yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde kabus! Süper hücre can aldı, çok sayıda kişi yaralandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu

Parkta yaptıkları pahalıya mal oldu! Bedelini unutamayacaklar
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi