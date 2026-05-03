Haberler

Şanlıurfa'da sağanak, fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'da sağanak, fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak, fırtına ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak, fırtına ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu ilçede, 15 katlı bir apartmanın çatısındaki su deposu yerinden koparak yola düştü.

Fırtına nedeniyle yol kenarındaki bazı ağaçlar ise devrildi.

Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı, devrilen ağaçların kaldırılması ve yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 40 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik derbisine çıktı! İşte sonuç
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu

17 yıl sonra şampiyon oldular