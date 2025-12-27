Haberler

Şanlıurfa'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması; 11 tutuklama

Güncelleme:
Şanlıurfa'da polisin düzenlediği operasyonda, rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 24 kişi gözaltına alındı. 11 şüpheli tutuklanırken, 13'ü serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği operasyonda rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip yaptı. Takibin ardından kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hürriyetçi Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli muhasebe birim şefi ve 2 personelin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli, gözaltına alındı.

13 ŞÜPHELİ SERBEST

Ev ve kurumlarda yapılan aramalarda; bilgisayar, cep telefonu, USB bellek ve çeşitli dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu. Operasyonun; rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma gibi mali ve idari usulsüzlük iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
