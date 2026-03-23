Haberler

Şanlıurfa'da Otomobil Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da yol yapım çalışması nedeniyle açılan alana uçarak kaza yapan otomobildeki Suriye uyruklu Gale Ali hayatını kaybetti, sürücü Abdulrezzak Oso yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da yol yapım çalışması nedeniyle açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki alana uçan otomobildeki Suriye uyruklu Gale Ali (45) hayatını kaybetti, sürücü Abdulrezzak Oso ise yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolu, organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden 63 MD 0481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 8 metreden yol yapım çalışması nedeniyle açılan alana uçtu. Ters dönen araçtaki Gale Ali yaşamını yitirirken, sürücü Abdulrezzak Oso ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler çukura inmekte zorlandı. Yaralı sürücü, halat ile bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gale Ali'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Taraftarı yıkan gelişme! Osimhen'de korkulan oldu
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası

Trump'ı çileden çıkaracak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
Arbeloa'nın ceketi olay oldu

Olay olan ceket!
Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi

Aleyna, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti

Aleyna ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketine dikkat