Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suruç ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

H.B. idaresindeki 63 MB 9322 plakalı hafif ticari araç, Suruç-Mürşitpınar kara yolunun kırsal Binatlı Mahallesi kavşağında sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 80 ADV 387 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekibince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Yerel Haberler Jandarma Otomobil 3-sayfa Ulaşım Güncel Suruç Kaza

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 20 Eylül 68. bölüm FULL HD izle! Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 68. bölüm, yeni bölümde neler oldu 20 Eylül Cuma? Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kim? Duru Nayman kaç yaşında, mesleği ne? "Başı açık kız öğrenciye karşıyız" diyen müdür kim, Ergin Kaya Kırbıyrık açığa alındı mı? 21-22 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var? Türk Escobar kimdir, öldü mü,neden öldü? YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 75. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });