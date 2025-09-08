Haberler

Şanlıurfa'da Otomobil Durakta Bekleyen Anne ve Çocuklara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Durakta Bekleyen Anne ve Çocuklara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir otomobilin otobüs durağındaki anne ve çocuklarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İpekyolu Mahallesi'nde İ.G. yönetimindeki 63 AAR 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi.

O sırada durakta bekleyen anne Ayşe T. (48) ile çocukları Mesut (9) ve Zeliha (8) yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeliha T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
