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Şanlıurfa'da Öğrencilere LGS Hazırlık Kampı Düzenlendi

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda yarı yıl tatilinde 35 öğrenci için LGS'ye hazırlık amacıyla 5 günlük bir kamp düzenlendi. Öğrenciler, gönüllü öğretmenler eşliğinde akademik destek alarak eksikliklerini giderme fırsatı buldu.

Şanlıurfa'daki bir okulda yarı yıl tatilinde öğrencilere yönelik LGS'ye hazırlık kapsamında 5 günlük bir kamp düzenlendi.

Haliliye ilçesindeki Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nca yarı yıl tatilinin ilk haftasında Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, LGS'ye hazırlanan 35 öğrenci için gönüllü öğretmenler nezaretinde 5 günlük kamp düzenlendi.

Okul Müdürü Hasan Sarraoğlu, 5 gün saat 09.00-15.00 arasında öğrenciler için akademik açıdan hedef odaklı ve verimli bir kamp süreci planladıklarını belirtti.

Potansiyeli yüksek ancak akademik destek gereksinimi duyan öğrencilerin bu süreçte ders çalışarak eksikliklerini giderme imkanı bulduklarını ifade eden Sarraoğlu, "Okulumuzun öğretmenleri her gün gönüllü olarak derslere katılarak öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlıyor. Kampa katılım oranının yüksek olması, öğrencilerin bu fırsattan ne kadar yararlandıklarını göstermektedir. Öğrencilerin öğle aralarındaki dinlenme sürelerinde de gerekli psikolojik ve akademik destek sağlanıyor. Ayrıca öğle yemekleri de okulumuz tarafından temin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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