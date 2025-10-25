Haberler

Şanlıurfa'da Nöbetçi Polis Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

Şanlıurfa'da Nöbetçi Polis Bıçaklı Saldırıda Yaralandı
Güncelleme:
Eyyübiye ilçesindeki polis merkezi önünde nöbet tutan bir polis memuru, bir zanlı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis merkezi önündeki nöbetçi polis bıçaklı saldırıda yaralandı, zanlı gözaltına alındı.

Eyyübiye Polis Merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna bir zanlı tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yaşanan olayda polis memuru kolundan yaralanırken, zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda ise İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un görevi başında yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Paylaşımda, yaralı polis memuruna şifa temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
