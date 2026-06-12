Şanlıurfa'da Narko alan denetimi gerçekleştirildi
Şanlıurfa'da emniyet ekipleri, Yenice Mahallesi'nde 4 noktada ve seyir halinde Narko alan uygulaması yaptı. 170 araç aranırken 653 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde 2 aranan şüpheli gözaltına alındı, 1 araç trafikten men edildi.
Şanlıurfa'da emniyet ekipleri Narko alan uygulaması gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Yenice Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 noktada ve seyir halindeki ekipler tarafından Narko alan uygulaması yapıldı.
Ekiplerce 170 araçta arama yapılırken, 653 kişinin de kimlik sorgusu gerçekleştirildi.
Denetimlerde farklı suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 araç da trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın