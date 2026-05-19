Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahsun Babaç (26) idaresindeki plakasız motosiklet, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunun ilçe çıkışında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Babaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Reşit Dağ