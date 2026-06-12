Şanlıurfa'da LGS hazırlıkları tamamlandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın huzur ve güven ortamında yapılabilmesi amacıyla il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sınava kent genelinde 102 okulda bulunan 1712 salonda toplam 27 bin 272 öğrencinin katılacağını belirtti.

Öğrencilerin sınav öncesinde ve sınav sırasında uygun şartlarda bulunabilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşların gerekli hazırlıkları yaptığını ifade eden Şıldak, sınav yapılan okulların çevresinde gürültü oluşturabilecek etkinlik ve toplantılara izin verilmeyeceğini kaydetti.

Şıldak, öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri amacıyla trafik ekiplerinin yol güzergahları ve okul çevrelerinde gerekli düzenlemeleri yapacağını, ihtiyaç halinde destek sağlayacağını aktardı.

Açıklamada, Haliliye, Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde sınav yapılan okullara yakın mesafedeki halk pazarlarının sınav günü kurulmayacağı da belirtildi.

Kimlik kartını kaybeden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.30-12.30 saatleri arasında hizmet vereceğini vurgulayan Şıldak, işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceğini bildirdi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Şıldak, sınav saatleri olan 09.00-13.00 arasında okul çevrelerinde gürültü ve rahatsızlık oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılmasını, klakson çalınmamasını ve öğrencilere destek olunmasını istedi.

Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini ileten Şıldak, tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını alarak hedeflerine ulaşmasını temenni etti.