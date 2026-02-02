Kuyumcu dükkanında silahlı soygun: 1 polis yaralı /Haber eklendi

Haberler

Kuyumcu dükkanında silahlı soygun: 1 polis yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da kar maskeli üç kişi, kuyumcu dükkanına soygun amacıyla girip, müdahale eden polis memurunu ayağından vurarak altın ve paraları alıp kaçtılar. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru Serkan İ.'yi (33) ayağından vurup, altın ve paraları alarak kaçtı.

Olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'ndaki Şakir Çınar'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana kar maskeleriyle giren 3 şüpheli, iş yerinde bulunanları silahla tehdit edip, tezgahtaki altın ve paraları aldı. İzinli olan ve altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan polis memuru Serkan İ., olaya müdahale edince saldırganlar tarafından ayağından vuruldu. Şüpheliler, aldıkları altın ve paralarla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
